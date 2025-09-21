Arnaud Hurel, Caroline Bousquet – Créer la préhistoire au XIXe – XXe siècles Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco Paris

25 places maximum

Arnaud Hurel, historien et épistémologiste de la préhistoire, et Caroline Bousquet, doctorante en histoire et épistémologie de la préhistoire au Muséum National d’Histoire Naturelle, présenteront cette conférence en tandem. Elle sera suivie d’une visite du bâtiment.

Le XIXe siècle a vu l'émergence des sciences préhistoriques, mais il a fallu attendre les années 1910 pour que la France dispose du premier centre permanent de recherche au monde consacré à l'étude des origines de l'Homme : l'Institut de Paléontologie Humaine-Fondation Prince Albert Ier de Monaco. Le bâtiment de cet institut, construit entre 1912 et 1914, est l'œuvre d'Emmanuel Pontremoli (1865-1956), Grand Prix de Rome (1890), »inventeur » de la Villa Kérylos, architecte du Muséum national d'histoire naturelle (1904-1921) et directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-arts (1932-1938). À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la fondation IPH propose des conférences et une visite exceptionnelle d'un lieu habituellement fermé au public.

Conférence « Créer la préhistoire au XIXe – XXe siècles » puis visite du bâtiment

© Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier Prince de Monaco