Informations pratiques

Vibraye

Arnaud LEDAUPHIN Magie Mentaliste

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Laissez-vous guider dans un monde où l’imaginaire et l’étrange sauront vous faire douter de vos certitudes les plus tenaces…

Fort d’un enseignement dispensé par un maître Shaolin jusqu’à ses 12 ans, au sein d’un monastère tibétain reculé du Nord Mayenne (légende que l’intéressé n’a jamais démentie), Arnaud Ledauphin vous convie sur scène pour vous présenter un spectacle envoûtant et drôle.

Basé sur les facultés psychiques et l’irrationnel… Arnaud Ledauphin vous fera la démonstration d’expériences étonnantes dans une ambiance détendue, où se côtoient tour à tour, la poésie, le charisme et l’humour d’un artiste attachant… .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Arnaud LEDAUPHIN Magie Mentaliste Vibraye a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Vibraye