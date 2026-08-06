Arnaud LEDAUPHIN Magie Mentaliste Vibraye
vendredi 20 novembre 2026 · Vibraye
Informations pratiques
Vibraye
Arnaud LEDAUPHIN Magie Mentaliste
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Laissez-vous guider dans un monde où l’imaginaire et l’étrange sauront vous faire douter de vos certitudes les plus tenaces…
Fort d’un enseignement dispensé par un maître Shaolin jusqu’à ses 12 ans, au sein d’un monastère tibétain reculé du Nord Mayenne (légende que l’intéressé n’a jamais démentie), Arnaud Ledauphin vous convie sur scène pour vous présenter un spectacle envoûtant et drôle.
Basé sur les facultés psychiques et l’irrationnel… Arnaud Ledauphin vous fera la démonstration d’expériences étonnantes dans une ambiance détendue, où se côtoient tour à tour, la poésie, le charisme et l’humour d’un artiste attachant… .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Arnaud LEDAUPHIN Magie Mentaliste Vibraye a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de Vibraye
À voir aussi à Vibraye (Sarthe)
- 14ème édition de la Course folle de voitures à pédales Vibraye 12 septembre 2026
- Celtic Ovation Danse irlandaise Vibraye 20 septembre 2026
- L’abandon Vibraye 21 septembre 2026
- OPERAPIÉCÉ OPUS 2 (OPÉRAPPELLE-TOI) Vibraye 9 octobre 2026
- NOTRE DAME DES MARAIS une fenêtre sur la renaissance et sur le moyen âge Vibraye 17 octobre 2026