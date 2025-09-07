ARNAUD SE/REVE EN CONCERT (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Auteur-compositeur-interprète, Arnaud SE/REVE est un voyageur des mots et des émotions. Seul en scène, avec sa guitare et sa voix habitée, il nous emmène dans un univers sensible, poétique et engagé, à la croisée de la chanson française, du folk et de la pop acoustique.

Chaque morceau est une fenêtre ouverte sur ses rêves, ses révoltes et ses espoirs. Un moment suspendu, sincère et intimiste, à vivre en toute simplicité dans le cadre chaleureux de L’Improviste.

Un artiste à découvrir absolument !

Ambiance conviviale & musicale garantie. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

