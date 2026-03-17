Arnaud Tsamere La Commanderie Dole
Arnaud Tsamere La Commanderie Dole samedi 27 novembre 2027.
Arnaud Tsamere
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-27 20:00:00
fin : 2027-11-27
Date(s) :
2027-11-27
Après le succès de son spectacle 2 mariages et un enterrement , l’interprétation magistrale de Cyrano de Bergerac et la tournée triomphale du Trio, Arnaud Tsamere aspirait à un repos bien mérité. C’était sans compter les plans de son producteur Jérémy Ferrari qui lui a fait signer à cette époque un contrat l’obligeant à monter sur scène pour un spectacle solo supplémentaire en 2026/2027. Partie du contrat qu’Arnaud a quelque peu oubliée . À la clef une sanction financière de 27,2 millions d’euros en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
Dans quel état allons-nous retrouver notre cher Arnaud ? Est-il prêt ? Est-il assez riche pour envoyer Jérémy Ferrari se faire foutre ? Une chose est sûre, lui comme nous sommes Tous contraints . .
La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Arnaud Tsamere
L’événement Arnaud Tsamere Dole a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)