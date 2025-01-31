ARNAUD TSAMERE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ARNAUD TSAMERE Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : ARNAUD TSAMEREArnaud Tsamere est un humoriste, comédien, acteur ne´ a` Bordeaux en 1975. C’est sur les bancsde la faculte´ de Saint-Quentin en Yvelines (ou` il y obtient une Maitrise de Droit des Affaires) qu’ilde´couvre l’improvisation the´a^trale avec Alain « Papy » Degois et Jamel Debbouze en 1995.Apre`s quelques anne´es de sce`ne en tant qu’amateur, Arnaud de´marre sa carrie`re professionnelleen 2011 avec des pie`ces de the´a^tre et l’e´criture de son premier one man show Réflexionsprofondes sur pas mal de trucs.Il e´cume avec succe`s les diffe´rents festivals d’humour et y est repe´re´ en 2004 par Fred Testot(Omar et Fred) qui l’aide a` devenir le monsieur me´te´o du Grand Journal (pre´sente´ par MichelDenisot sur Canal Plus). Il s’agit de sa premie`re expe´rience te´le´. Ses rencontres avec PierrePalmade et Raphael Mezrahi en 2006 lui permettent de connaitre des succe`s au the´a^tre (la pie`ceLe Comique de Pierre Palmade est nomme´e aux Molie`res en 2008) paralle`lement a` son one man.En 2010, Laurent Ruquier l’enro^le dans son e´mission On n’demande qu’à en rire sur France 2.Il va y connaitre un e´norme succe`s qui le fera exploser aux yeux du grand public.En 2014, il termine l’exploitation de son 2ème one man show Chose Promise a` l’Olympia apre`sprès de 300 repre´sentations en France et Belgique. Un spectacle co-e´crit avec Arnaud Joyet etson maitre a` penser, François Rollin.Son 3ème spectacle (co-e´crit avec les deux me^mes comparses) Confidences sur pas mal de trucsplus ou moins confidentiels connait le me^me succe`s et finira e´galement a` l’Olympia en 2017.Son 4ème one man show et le plus personnel, 2 Mariages et 1 enterrement écrit avec son amiJe´re´my Ferrari, a été joué durant 3 ans en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Capté auCirque Royal de Bruxelles, il est actuellement disponible sur Canal .Avec plus de 500.000 spectateurs en salle, Arnaud Tsamere revient sur scène avec son 5èmespectacle en janvier 2026.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69