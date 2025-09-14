Arnaud, un portrait Nazelles-Négron

Arnaud, un portrait Nazelles-Négron vendredi 10 avril 2026.

Arnaud, un portrait

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

Vendredi 10 et samedi 11 avril 2026, venez découvrir le monologue portrait « Arnaud »

Mise en scène Rémy Barché

Texte Arnaud Lydie Tamisier

Dramaturgie Juliette de Beauchamp

Jeu Arnaud Bichon

Les Portraits constituent un ensemble de quatre monologues qui portent chacun le prénom du comédien ou de la comédienne qui l’interprète.

Le portrait que Lydie a écrit est émouvant car elle a choisit de saisir un homme habitué aux coups d’éclats dans un moment où il est au repos. Entouré des objets et des paysages qu’il aime, de retour dans son refuge entre deux expéditions rocambolesques, il ne fait presque rien.

C’est dans cette manière de faire place au vide qu’Arnaud se révèle dans une intensité inédite.

Spectacle inédit en immersion dans le bar du théâtre, le personnage se raconte en adresse directe avec le public. 15 .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

Friday, April 10 and Saturday, April 11, 2026, discover the monologue portrait « Arnaud »

German :

Freitag, den 10. und Samstag, den 11. April 2026, erleben Sie den Porträtmonolog « Arnaud »

Italiano :

Venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026, venite a scoprire il monologo-ritratto « Arnaud »

Espanol :

El viernes 10 y el sábado 11 de abril de 2026, venga a descubrir el retrato-monólogo « Arnaud »

L’événement Arnaud, un portrait Nazelles-Négron a été mis à jour le 2025-09-14 par OFFICE AMBOISE