Aromathérapie de Noël Dampierre-en-Burly

Aromathérapie de Noël

Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly Loiret

Début : Mercredi 2025-12-03 11:15:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

2025-12-03

Profitez d’un moment bien-être sur le thème de Noël Au programme douceurs à déguster, thé ou chocolat chaud de Noël, musique et ambiance de Noël assurée !

*Réservation obligatoire* .

Rue de Châtillon Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 66 47 contact@valdoreane.fr

