Aromathérapie du stress et du soleil Lieu-dit Vieux Ambazac dimanche 3 août 2025.

Lieu-dit Vieux 80 passage des Sagnes Vieux Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Découvrez les huiles essentielles et les produits naturels aux propriétés apaisantes et calmantes avec Delphine Baudin certifiée en aromatologie et Nadia Pénicaud herboriste. Vous composerez votre propre synergie personnalisée à emporter partout pour retrouver calme et sommeil réparateur. .

Lieu-dit Vieux 80 passage des Sagnes Vieux Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 33 44 51 jardindarrel@gmail.com

