Aromathérapie La trousse d’huiles essentielles pour les sportifs

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

– La trousse d’huiles essentielles pour les sportifs Un évènement Aromathérapie !

Christel, des Fées Aromatiques, vous propose sa trousse d’huiles essentielles, les indispensables pour accompagner en douceur vos pratiques sportives avant et après l’effort.

Pensez à réserver (places limitées).

– La trousse d’huiles essentielles pour les sportifs Un évènement Aromathérapie !

Christel, des Fées Aromatiques, vous propose sa trousse d’huiles essentielles, les indispensables pour accompagner en douceur vos pratiques sportives avant et après l’effort.

Au programme des conseils et astuces, un vrai voyage olfactif ainsi qu’une petite recette personnalisée.

Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18 (Places limitées) 35 .

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– The essential oil kit for athletes An Aromatherapy event!

Christel, from Les Fées Aromatiques, offers you her essential oil kit, the essentials to gently support your sporting activities before and after exercise.

Remember to reserve (places are limited).

L’événement Aromathérapie La trousse d’huiles essentielles pour les sportifs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-19 par OTs DU PERCHE