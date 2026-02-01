Aromathérapie Ma trousse d’huiles essentielles pour l’hiver Nogent-le-Rotrou

Aromathérapie Ma trousse d’huiles essentielles pour l’hiver

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-02-27 14:30:00

2026-02-27

– Aromathérapie ma trousse d’huiles essentielles pour l’hiver –

Christel vous propose des indispensables à mettre dans sa trousse naturelle pour renforcer l’immunité, soulager les maux d’hiver (rhumes, toux, fatigue), soutenir les voix respiratoires.

Pensez à réserver (places limitées).

Au programme conseils et astuces, voyage olfactif ainsi qu’une petite recette personnalisée.

Réservez votre créneau au 06 77 16 00 18 (Places limitées) 35 .

6 Avenue du Maréchal Foch Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 16 00 18 lesfeesaromatiques@gmail.com

English :

– Aromatherapy: my essential oil kit for winter Christel

Christel offers you a selection of essential oils to add to your natural kit to boost immunity, relieve winter ailments (colds, coughs, fatigue) and support your respiratory system.

Remember to book in advance (places are limited).

