Arôme Arôme – Cie La Grive – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-01 17:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € / 10 € 5 € / 10 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Danse / Dégustation-spectacle – Jeune public À boire et à danser ! « Si la dégustation semble être un privilège destiné aux grands plats et aux crus classés, c’est bien aux enfants que nous souhaitons ici la proposer. » Il n’y a pas d’âge pour la grâce et l’élégance. Dans cette proposition multi-sensorielle, sorte de dégustation dansée, tout y est : nappe blanche en coton immaculée, verres à pieds, service à table et lumière tamisée.Assis devant une table bien garnie, tous les sens sont alors mobilisés. La Grive entre alors en scène pour traduire en mouvements les sensations olfactives et surtout gustatives. Ainsi les enfants, en plein apprentissage de leur corps, peuvent assister à l’indispensable spectacle des émotions qui les traversent.Une curieuse expérience culinaire à vivre à plusieurs qui génère immanquablement échanges et partages. Tchin ! Conception et chorégraphie : Clémentine Maubon et Bastien LefèvreInterprétation : Clémentine Maubon, Bastien Lefèvre, + une danseuse Durée : 50 min. Jeune public à partir de 7 ans

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr