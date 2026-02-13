Arøne + Anaysa Amiens

Arøne + Anaysa

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Arøne Rap Fr 22h00

Un mélange d’insolence et d’insouciance s’échappe de la musique d’arøne. Son mantra nous faire pleurer en dansant. Là où les mélodies entraînantes s’accordent avec l’émotion la plus pure. Une sensibilité à fleur de peau qui nous renvoie la nôtre comme un mirroir.

Anaysa Pop Fr 21h00

Anaysa est une jeune artiste auteure, compositrice et interprète de Pop française originaire de Montpellier. Elle vient chercher l’inspiration à Lille, fuyant le soleil écrasant du Sud pour affronter les tempêtes du Nord.

English :

Arøne Rap Fr 10:00 pm

A mix of insolence and insouciance emanates from arøne’s music. His mantra: make us cry while we dance. Where catchy melodies meet the purest emotion. A sensitivity on the skin that reflects our own like a mirror.

Anaysa Pop Fr 9:00 pm

Anaysa is a young French pop singer-songwriter from Montpellier. She comes to Lille in search of inspiration, fleeing the sweltering sun of the South to face the storms of the North.

