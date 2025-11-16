AROUND MILES DAVIS TRIBUTE TO JACK JOHNSON

En 2026, pour les 100 ans de Miles Davis, Sangoma Everett et son sextet réinventent son album hommage à Jack Johnson, joyau mythique du jazz-rock.

En 1971, le légendaire trompettiste et compositeur Miles Davis rendait hommage à Jack Johnson, premier boxeur afro-américain champion du monde, à travers un album devenu culte.

En 2026, à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles, Sangoma Everett réunit un sextet exceptionnel, avec le trompettiste brésilien Rubinho Antunes, pour réinventer cette œuvre emblématique de la fusion jazz-rock. .

English :

In 2026, for Miles Davis’s 100th birthday, Sangoma Everett and his sextet reinvent his tribute album to Jack Johnson, the mythical jewel of jazz-rock.

German :

Geburtstag von Miles Davis im Jahr 2026 erfinden Sangoma Everett und sein Sextett sein Tribute-Album an Jack Johnson, ein mythisches Juwel des Jazz-Rock, neu.

Italiano :

Nel 2026, per celebrare il centesimo compleanno di Miles Davis, Sangoma Everett e il suo sestetto reinventano il suo album tributo a Jack Johnson, il leggendario gioiello del jazz-rock.

Espanol :

En 2026, para celebrar el centenario de Miles Davis, Sangoma Everett y su sexteto reinventan su álbum de homenaje a Jack Johnson, la legendaria joya del jazz-rock.

