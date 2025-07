Around music chante Ray Charles, Joe Cocker, Blues Brothers, soirée apéritive Meillant

Chez Tante Agatha vous propose de venir écouter Mickaël Turpin reprendre des standards

Pour savourer cette soirée en musique, 2 entrées et une planche apéritive pour 2 personnes avec boissons pour 35 €. Réservation conseillée au 09 81 41 87 87 35 .

4 Place du Pavé Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 9 81 41 87 87

English :

Chez Tante Agatha invites you to listen to Mickaël Turpin’s covers of standards

German :

Chez Tante Agatha lädt Sie ein, Mickaël Turpin zuzuhören, wie er Standards übernimmt

Italiano :

Chez Tante Agatha vi invita ad ascoltare le cover di standard di Mickaël Turpin

Espanol :

Chez Tante Agatha le invita a escuchar las versiones de estándares de Mickaël Turpin

