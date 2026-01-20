Arpentage autour de la BD La petite fille oubliée Médiathèque L’Alpha Angoulême
Arpentage autour de la BD La petite fille oubliée Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 18 mars 2026.
Arpentage autour de la BD La petite fille oubliée
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
La petite fille oubliée est un récit sur la solitude de l’enfance face aux défaillances parentales que l’on vous invite à découvrir par l’arpentage, méthode qui permet de construire ensemble du savoir à partir d’une lecture partagée et d’ échanges.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
La petite fille oubliée is a story about the loneliness of childhood in the face of parental failings, which we invite you to discover through surveying, a method of building knowledge together through shared reading and exchange.
