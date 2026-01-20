Arpentage autour de la BD La petite fille oubliée Médiathèque L’Alpha Angoulême

Arpentage autour de la BD La petite fille oubliée

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

2026-03-18

La petite fille oubliée est un récit sur la solitude de l’enfance face aux défaillances parentales que l’on vous invite à découvrir par l’arpentage, méthode qui permet de construire ensemble du savoir à partir d’une lecture partagée et d’ échanges.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

La petite fille oubliée is a story about the loneliness of childhood in the face of parental failings, which we invite you to discover through surveying, a method of building knowledge together through shared reading and exchange.

