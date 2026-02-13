Arpentage du livre La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Arpentage du livre La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle Samedi 14 mars, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Comment la santé mentale, idée progressiste de la psychiatrie d’après-guerre, s’est-elle transformée en outil de normalisation et de contrôle ?

En amont de la rencontre avec Mathieu Bellhasen à 18h, les bibliothécaires et l’Université populaire de Bordeaux vous invitent à venir arpenter son livre, La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle.

L’arpentage est un moment de lecture collective et de débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !

> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « bibli@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/96703109_rencontre-avec-mathieu-bellahsen »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000517792 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture collective et partagée fabrique du citoyen FABC11

Couverture du livre La santé mentale : vers un bonheur sous contrôle (détail)