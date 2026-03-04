Arpentage du livre Open space : ma trajectoire spatiale, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

Arpentage du livre Open space : ma trajectoire spatiale Samedi 28 mars, 09h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T09:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

En amont de la rencontre avec Laura André-Boyet et Thibault Paris mercredi 1er avril, les bibliothécaires et l’Université populaire de Bordeaux vous atendent pour arpenter le livre Open space : ma trajectoire spatiale.

L’arpentage est un moment de lecture collective et de débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l'Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lecture collective et partagée Sciences Spatial

© Fayard