Arpentage du livre Sortir de la maison hantée, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Arpentage du livre Sortir de la maison hantée Vendredi 27 mars, 10h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

En amont de la table ronde : « L’incidence des discriminations sur la santé mentales » à 18h, les bibliothécaires et l’Université populaire de Bordeaux vous invitent à venir arpenter le livre Sortir de la maison hantée de Pauline Chanu, dans lequel elle explore la persistance du regard médical et judiciaire qui, sous des formes renouvelées, continue d’enfermer les femmes dans la catégorie de l’hystérie.

Pauline Chanu est documentariste. Pour France Culture, elle est notamment l’autrice de séries radiophoniques.

L’arpentage est un moment de lecture collective et de débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux

Couverture du livre Sortir de la maison hantée (détail)