Arpentage du podcast Folie douce, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Arpentage du podcast Folie douce Samedi 21 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription
Que dit la santé mentale de notre société ?
Dans le cadre de la rencontre avec Lauren Bastide samedi 21 mars à 17h, les bibliothécaires et l’Université populaire de Bordeaux vous invitent à venir arpenter son podcast Folie douce.
L’arpentage est un moment d’écoute collective et de débat : chaque participant doit écouter un épisode du podcast et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !
> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr bibli@mairie-bordeaux.fr
Podcast Folie Douce