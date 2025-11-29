Arpentage Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon
14:00:00
L’arpentage est une méthode née dans le milieu clandestin ouvrier qui permet la découverte d’un livre à plusieurs, d’en prendre connaissance et d’en discuter collectivement.
Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Surveying is a method that originated in the underground workers? milieu, enabling a book to be discovered, read and discussed collectively.
German :
Die Vermessung ist eine Methode, die im Untergrund der Arbeiterklasse entstand und es ermöglicht, ein Buch zu mehreren zu entdecken, es gemeinsam zu lesen und zu diskutieren.
Italiano :
Il sondaggio è un metodo nato nell’ambiente clandestino della classe operaia, che permette alle persone di scoprire insieme un libro, leggerlo e discuterlo collettivamente.
Espanol :
La encuesta es un método que se originó en el entorno clandestino de la clase trabajadora y que permite a las personas descubrir juntas un libro, leerlo y comentarlo colectivamente.
