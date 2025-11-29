Arpentage Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Arpentage

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’arpentage est une méthode née dans le milieu clandestin ouvrier qui permet la découverte d’un livre à plusieurs, d’en prendre connaissance et d’en discuter collectivement.

.

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Surveying is a method that originated in the underground workers? milieu, enabling a book to be discovered, read and discussed collectively.

German :

Die Vermessung ist eine Methode, die im Untergrund der Arbeiterklasse entstand und es ermöglicht, ein Buch zu mehreren zu entdecken, es gemeinsam zu lesen und zu diskutieren.

Italiano :

Il sondaggio è un metodo nato nell’ambiente clandestino della classe operaia, che permette alle persone di scoprire insieme un libro, leggerlo e discuterlo collettivamente.

Espanol :

La encuesta es un método que se originó en el entorno clandestino de la clase trabajadora y que permite a las personas descubrir juntas un libro, leerlo y comentarlo colectivamente.

L’événement Arpentage Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon