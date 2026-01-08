Arpentage Les français et la nature Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Arpentage Les français et la nature

Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge Gironde

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Participez à une lecture collective du livre de Valérie Chansigaud en attendant la conférence du 30 janvier.

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

Enfant à partir de 12 ans.

