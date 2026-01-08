Arpentage Les français et la nature Domaine de Certes et Graveyron Audenge
vendredi 23 janvier 2026.
Arpentage Les français et la nature
Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Participez à une lecture collective du livre de Valérie Chansigaud en attendant la conférence du 30 janvier.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.
Enfant à partir de 12 ans.
Gratuit. .
Domaine de Certes et Graveyron 47 Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
