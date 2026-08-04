Arpentage littéraire Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Arpentage littéraire

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’arpentage littéraire, est une lecture collective d’une œuvre littéraire qui permet d’en explorer les multiples facettes pour en saisir toutes les subtilités et les significations cachées.

Cette lecture collective proposée permet ensuite d’échanger sur les questions adolescentes

Public ado (12-17 ans), sur inscription. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Arpentage littéraire Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS