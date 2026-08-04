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AGENDA · Clohars-Carnoët

Arpentage littéraire Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Robert Badinter
Adresse
25 Rue de Lannevain
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Arpentage littéraire

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

L’arpentage littéraire, est une lecture collective d’une œuvre littéraire qui permet d’en explorer les multiples facettes pour en saisir toutes les subtilités et les significations cachées.
Cette lecture collective proposée permet ensuite d’échanger sur les questions adolescentes
Public ado (12-17 ans), sur inscription.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53 

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English :

L’événement Arpentage littéraire Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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