Arpentage littéraire Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Robert Badinter · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Arpentage littéraire
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’arpentage littéraire, est une lecture collective d’une œuvre littéraire qui permet d’en explorer les multiples facettes pour en saisir toutes les subtilités et les significations cachées.
Cette lecture collective proposée permet ensuite d’échanger sur les questions adolescentes
Public ado (12-17 ans), sur inscription. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English :
L’événement Arpentage littéraire Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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