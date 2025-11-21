Arpentage littéraire [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

[cycle Ta mère la sorcière !]

L’arpentage littéraire permet d’explorer les multiples facettes d’une œuvre littéraire pour en saisir toutes les subtilités et les significations cachées.

Cette lecture collective de l’essai Sorcières de Mona Chollet nous permettra d’échanger sur le sujet.

A partie de 15 ans, sur inscription. Durée 3h. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

