Informations pratiques

Arpentage Littéraire de « Ethnographies des mondes à venir » de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes Vendredi 4 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Déchirez, lisez, débattez et faites émerger un savoir commun au cours d’une lecture collective et vivante autour d’un dialogue riche « Ethnographie des mondes à venir » de Philippe Descola, anthropo

Il est conseillé de ne pas lire le livre avant la séance d’arpentage. Dans la limite des places disponibles – pas de réservation.

​En présence de Frédérique Mingant, metteuse en scène et directrice artistique de la Compagnie 13/10è en Ut.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-04T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-04T18:00:00.000+01:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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