Arpentage littéraire de « Pour la joie – Une ode à la résistance poétique et politique » de Kiyemis Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Samedi 28 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Déchirez, lisez, débattez et faites émerger un savoir commun au cours d’une lecture collective et vivante.

En amont de la Grande Assemblée du dimanche avec Le Monde à 14h30, découvrez _Pour la joie – Une ode à la résistance poétique et politique_ dirigé par **Kiyemis**, rencontre avec l’autrice à la fin de l’atelier.

​Atelier animé par **Frédérique Mingant**, metteuse en scène et directrice artistique de la Compagnie **13/10è en Ut**.

Il est nécessaire de ne pas lire le livre avant la séance d’arpentage.

​Sur inscription le jour même, dans le hall à l’accueil Nos Futurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



