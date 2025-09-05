Arpentage « Plouc Pride » à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Arpentage « Plouc Pride » à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne vendredi 5 septembre 2025.

Arpentage « Plouc Pride » à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Ouvrage de Valérie Jousseaume, Plouc-Pride dresse un portrait de la ruralité actuelle. Nous en découperons autant de parties qu’il y aura de lecteurs, pour en restituer à tour de rôle la synthèse.

Pratique au café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

