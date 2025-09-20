Arpentage Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
samedi 28 novembre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Arpentage
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 16:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
L’arpentage est une méthode de lecture collective qui consiste à diviser un livre en autant de parties qu’il y a de participants.
Chacun lit sa section individuellement, puis le groupe se réunit pour mettre en commun et restituer le contenu de l’ouvrage. En deux heures, découvrons tous ensemble une œuvre et surtout, partageons un moment de lecture et d’échanges !
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arpentage
L’événement Arpentage Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Rallye des familles Rémalard en Perche 12 septembre 2026
- Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit de Bellou-sur-Huisne Patrimoine Rémalard Rémalard en Perche 12 septembre 2026
- Festival Buenos Aires en Perche Place du Champ de Foire Rémalard en Perche 19 septembre 2026
- Conférence : les jardins privés comme lieux de conservatoire et d’expérimentation, Jardin de la Petite Rochelle, Rémalard en Perche 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Ouvderture du Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 19 septembre 2026