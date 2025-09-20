Arpentage Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Arpentage

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

L’arpentage est une méthode de lecture collective qui consiste à diviser un livre en autant de parties qu’il y a de participants.

Chacun lit sa section individuellement, puis le groupe se réunit pour mettre en commun et restituer le contenu de l’ouvrage. En deux heures, découvrons tous ensemble une œuvre et surtout, partageons un moment de lecture et d’échanges !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arpentage

L’événement Arpentage Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche