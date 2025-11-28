ARPHALAND BIJOU Toulouse

ARPHALAND Vendredi 28 novembre, 18h30 BIJOU Haute-Garonne

Début : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fin : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T23:59:00

SOIREE TRAD ARPHALAND

Préparez-vous pour une session trad survoltée où tous les répertoires se croiseront dans une joyeuse improvisation collective.

Que vous veniez avec votre violon, votre accordéon, votre cornemuse ou simplement vos mains pour taper le rythme : Le Bijou est à vous !

Alors, accordez vos instruments, aiguisez vos voix, et rejoignez-nous pour un moment de partage qui s’annonce mémorable. À vos cordes, à vos anches : on vous attend pour faire vibrer le 123 avenue de Muret !

Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d'un bistro de quartier.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ItjMZ11E-Oc »}] Le Bijou est une salle de concert indépendante située en arrière boutique d’un bistro de quartier.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Trad’