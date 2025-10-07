ARPL 2025 APERO-PHILO QU’EST-CE QUI PEUT RENDRE LA VIOLENCE INVISIBLE ? Chaumont

ARPL 2025 APERO-PHILO QU’EST-CE QUI PEUT RENDRE LA VIOLENCE INVISIBLE ? Chaumont mardi 7 octobre 2025.

ARPL 2025 APERO-PHILO QU’EST-CE QUI PEUT RENDRE LA VIOLENCE INVISIBLE ?

Maison des Associations Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Tout public

Tout public Durée 1h15 Réservation indispensable au 03 25 03 28 20 ou à contact@ligue52.org

Nous constatons aisément que la violence n’est pas que physique, qu’elle peut aussi se glisser dans des mots, ou des postures, dans le langage de nos corps. Et pourtant, cela ne nous rend pas toujours capable de la définir ni de l’identifier. Qu’est-ce qui fait que la violence passe inaperçue, alors qu’elle est parfois juste sous nos yeux. On s’interrogera ici notamment sur les formes de la violence non physiques pour tenter de définir ce qui peut rester violent dans nos mots ou nos silences, dans nos attitudes et nos habitudes, et parfois à notre insu. .

Maison des Associations Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ARPL 2025 APERO-PHILO QU’EST-CE QUI PEUT RENDRE LA VIOLENCE INVISIBLE ? Chaumont a été mis à jour le 2025-07-16 par Antenne du Pays de Langres