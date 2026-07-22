Informations pratiques

Rouvres-sur-Aube

ARPL 2026 Se rencontrer intimement en tant que corps

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Par Clara Cornil

À partir de 16 ans › Durée 2h30 › Réservation indispensable

J’aime parler du corps comme d’un paysage composé de matières, de fluides, d’espace, de mystère, il est notre premier environnement, celui par lequel nous rencontrons le monde, nous tissons des relations, nous incarnons nos pensées et nos gestes. Lors de cet atelier, nous nous offrirons le temps et la disponibilité pour nous accueillir en tant que corps, en allant à la rencontre de nos sensations à travers le mouvement, la pause, le toucher, le poids. Nous découvrirons comment une attention fine portée à nos ressentis apaise le stress, construit la confiance, clarifie nos pensées, régule le système nerveux comment le corps nous permet de pleinement vivre nos élans. Nous serons dans le bel espace de la yourte des Ateliers du milieu, propice à la détente et au ressourcement.

Clara Cornil est chorégraphe, directrice artistique de la compagnie Les Décisifs et des Ateliers du milieu. Pédagogue du mouvement et enseignante de viniyoga, elle traverse ses expériences avec une curiosité aiguisée pour le corps.

L’atelier sera suivi d’un temps convivial partagé avec repas tiré du sac. .

Yourte des Ateliers du milieu Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

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English :

L’événement ARPL 2026 Se rencontrer intimement en tant que corps Rouvres-sur-Aube a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne