Informations pratiques

Coutances

Arq’Music Fest

5 Rue de l’Arquerie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée festive à partir de 18h !

Au programme :

– le chanteur Vanupié (reggae),

– le groupe Los Pulpos (cumbia),

– et pour finir, le DJ DARD (grooveries vinylistiques) jusqu’à 1h du matin.

Restauration et boissons sur place.

Rendez-vous à l’APEI Centre Manche – Centre spécialisé de l’Arquerie à Coutances.

Prévente en ligne obligatoire. .

5 Rue de l’Arquerie Coutances 50200 Manche Normandie s.gilles@apeicm50.org

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English : Arq’Music Fest

L’événement Arq’Music Fest Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme