Arq’Music Fest Coutances
vendredi 18 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Arq’Music Fest
5 Rue de l’Arquerie Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Soirée festive à partir de 18h !
Au programme :
– le chanteur Vanupié (reggae),
– le groupe Los Pulpos (cumbia),
– et pour finir, le DJ DARD (grooveries vinylistiques) jusqu’à 1h du matin.
Restauration et boissons sur place.
Rendez-vous à l’APEI Centre Manche – Centre spécialisé de l’Arquerie à Coutances.
Prévente en ligne obligatoire. .
5 Rue de l’Arquerie Coutances 50200 Manche Normandie s.gilles@apeicm50.org
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English : Arq’Music Fest
L’événement Arq’Music Fest Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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