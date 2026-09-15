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Arq’Music Fest Coutances

vendredi 18 septembre 2026 · Coutances

Arq’Music Fest Coutances

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
5 Rue de l'Arquerie
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Arq’Music Fest

5 Rue de l’Arquerie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Soirée festive à partir de 18h !
Au programme :
– le chanteur Vanupié (reggae),
– le groupe Los Pulpos (cumbia),
– et pour finir, le DJ DARD (grooveries vinylistiques) jusqu’à 1h du matin.
Restauration et boissons sur place.
Rendez-vous à l’APEI Centre Manche – Centre spécialisé de l’Arquerie à Coutances.
Prévente en ligne obligatoire.   .

5 Rue de l’Arquerie Coutances 50200 Manche Normandie   s.gilles@apeicm50.org

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English : Arq’Music Fest

L’événement Arq’Music Fest Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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