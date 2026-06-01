Arqueologia a Acontecer (à Faro), Museu Municipal de Faro, Faro

Arqueologia a Acontecer (à Faro) Samedi 13 juin, 16h30 Museu Municipal de Faro Faro

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:30:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

16h30 Accueil des invités

Moment musical par le duo de guitare portugais Amar Guitarra (João Cuña et Pedro Mendes)

Lieu : Cloître du musée municipal de Faro

Communications

Lieu : Salle de la peinture ancienne du musée municipal de Faro

17h00 Accueil des invités

Résultats obtenus dans le cadre de l’intervention archéologique réalisée dans la rue de l’Arc, n o 2 à 9, à Faro.

Docteur Rita Dias et Dr. Tapício Nóbrega (ERA Arqueologia, S.A.)

17h30 Accueil des invités

Résultats préliminaires de l’étude de la base de la statue épigraphiée.

Professeur Docteur Hamilcar Guerra (UNIARQ)

18h00 Accueil des invités

Film : « En l’honneur d’Avita » – Durée : 20min

(ERA Arqueologia, S.A.)

Museu Municipal de Faro Praça Afonso III, 14 8000-167 Faro Faro 8000-167 Faro (Sé e São Pedro) Faro 289870827 http://www.cm-faro.pt https://www.instagram.com/museumunicipaldefaro/;https://www.facebook.com/museumunicipaldefaro/?locale=pt_PT [{« type »: « phone », « value »: « 289 870 827 »}, {« type »: « phone », « value »: « 289 870 829 »}]

JEA

©Museu Municipal de Faro