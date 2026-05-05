Arquillonne 2026 Randonnée pédestre, cyclo et VTT Arc-sous-Cicon
Arquillonne 2026 Randonnée pédestre, cyclo et VTT Arc-sous-Cicon dimanche 14 juin 2026.
Arc-sous-Cicon
Arquillonne 2026 Randonnée pédestre, cyclo et VTT
Salle d’accueil Arc-sous-Cicon Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
A partir de 8h30.
Organisée par l’Association Accueil et Tourisme et le Cyclo Arquillon.
Randonnées pédestres (5, 8 et 14 km), VTT (13, 20 et 40 km) et cyclotourisme (Défi du Crêt Monniot en 4 heures ou rando de 45km).
Buvette et restauration sur place. .
Salle d’accueil Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 39 35 tourisme.arc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arquillonne 2026 Randonnée pédestre, cyclo et VTT
L’événement Arquillonne 2026 Randonnée pédestre, cyclo et VTT Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS