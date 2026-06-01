Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

, Arquivo Central Unirio, Rio de Janeiro

, Arquivo Central Unirio, Rio de Janeiro

, Arquivo Central Unirio, Rio de Janeiro mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Arquivo Central Unirio

Adresse : Rua Silva Ramos, 32, Tijuca

Ville : 20270-330 Rio de Janeiro

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin, 14h00 Arquivo Central Unirio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Arquivo Central Unirio Rua Silva Ramos, 32, Tijuca Rio de Janeiro 20270-330 Tijuca Rio de Janeiro [{« type »: « link », « value »: « https://www.even3.com.br/projeto-de-cultura-na-roda-dialogos-e-perspectivas-em-arquivistica-704197 »}] [{« link »: « https://www.even3.com.br/projeto-de-cultura-na-roda-dialogos-e-perspectivas-em-arquivistica-704197 »}]

À voir aussi à Río de Janeiro