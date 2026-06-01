, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mercredi 10 juin 2026.
Mercredi 10 juin, 09h00 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro R. Amoroso Lima, 15 – Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, 20211-120 Rio de Janeiro 20211-140 Cidade Nova Rio de Janeiro [{« type »: « link », « value »: « https://www.even3.com.br/v-encontro-do-programa-de-gestao-de-documentos-da-prefeitura-da-cidade-do-rio-de-janeiro-pgd-carioca-736852?organizador=482a6420-f022-4e23-aa11-d8e8c7099af4&share=false&unique=true&private=true »}]
Gerência de Gestão Documental – Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro
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