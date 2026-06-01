, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Mercredi 10 juin, 09h00 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

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