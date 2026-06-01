, Arquivo Público Histórico de São Carlos-SP, São Carlos

Jeudi 11 juin, 15h00 Arquivo Público Histórico de São Carlos-SP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Arquivo Público Histórico de São Carlos-SP Praça Antonio Prado s/n, Centro,13560-046 São Carlos 13561-270 Vila Monteiro Gleba I São Paulo [{« type »: « link », « value »: « https://www.promemoria.saocarlos.sp.gov.br/arquivopublicoehistorico »}]

Arquivo Público Histórico de São Carlos-SP / Fundação Pró-Memória de São Carlos (APH-FPMSC)