ARQUIVOS E MEMÓRIA SOCIAL: NOVOS MODOS DE FAZER, Fiocruz – Centro de Documentação e História da Saúde, Rio de Janeiro
ARQUIVOS E MEMÓRIA SOCIAL: NOVOS MODOS DE FAZER, Fiocruz – Centro de Documentação e História da Saúde, Rio de Janeiro jeudi 25 juin 2026.
ARQUIVOS E MEMÓRIA SOCIAL: NOVOS MODOS DE FAZER Jeudi 25 juin, 09h30 Fiocruz – Centro de Documentação e História da Saúde
Entrada gratuita, sem inscrição
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00 – 2026-06-25T21:00:00+02:00
O evento propõe debaer sobre a construção de arquivos por iniciativa de grupos locais de territórios vulnerabiizados, enfatizando a relevância das iniciativas para o fortalecimento da memória social desses grupos. E ainda apresentar iniciativas que propõem práticas e políticas de aquisição de acervos mais plurais e inclusias em instituições públicas.
Fiocruz – Centro de Documentação e História da Saúde Av. Brasil, 4365 Manguinhos – Rio de Janeiro-RJ Rio de Janeiro 21040-900 Manguinhos Rio de Janeiro
O evento propõe refletir sobre a construção de arquivos por iniciativa de grupos locais de territórios vulnerabilizados e iniciativas de aquisição de acervos mais plurais em instituições públicas Arquivos comunitários Memória social
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