ARRACHAGE DE LA JUSSIE Saint-Père-en-Retz

ARRACHAGE DE LA JUSSIE Saint-Père-en-Retz mercredi 16 juillet 2025.

ARRACHAGE DE LA JUSSIE

Parking du pont de la Riverais Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 13:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Connaissez-vous le Marais de la Giguenais?

Vous êtes pêcheur, chasseur, promeneur, agriculteur, VTTiste, élu, simple citoyen amoureux de la nature…. ou tout ceci à la fois?!

Alors rejoignez-nous pour cette matinée où nous partagerons nos connaissances et nos aspirations pour cette zone humide qui accueille une biodiversité extraordinaire, et où travaillent de nombreux éleveurs qui entretiennent ce milieu vivant.

Au bord de l’eau, nous passerons un moment simple où chacun.e pourra contribuer à la gestion durable de ce milieu, en participant à un arrachage manuel de la jussie, plante exotique envahissante qui adore cette eau riche et plutôt chaude en ce moment !

Et bien sûr, un pot de l’amitié sera partagé, alors prêt.e.s pour vous joindre à nous?

Infos et inscriptions auprès du service GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) de la Communauté de communes Sud Estuaire (cf affiche)

Action inscrite au programme d’actions Littoral Sud Estuaire et Côte de Jade avec le soutien de Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire et Département de Loire-Atlantique

Commune de Saint Père en retz Ville de Saint Brevin les Pins Ville de Saint-Viaud Ville de Paimboeuf Ville de Corsept Mairie de Frossay Pornic agglo Pays de Retz Chambres d’agriculture des Pays de la Loire CIVAM de Loire-Atlantique CIAP Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne @cap44 @FDAAPPMA44 @CEN Pays de la Loire @LPO44 Bretagne Vivante SEPNB @hirondelle

> Venir équipé d’une tenue adaptée à l’arrachage (gants, waders, combinaisons…) et apporter son pique-nique.

> Renseignements et inscriptions gemapi@cc-sudestuaire.fr / 06 70 10 10 57. .

Parking du pont de la Riverais Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 70 12 info@cc-sudestuaire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ARRACHAGE DE LA JUSSIE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Saint Brevin