Arrachage des spartines anglaises Arès

Place Jean Moulin Arès Gironde

Après un café offert par l’association, le groupe de bénévoles se rendra sur la zone de plage à traiter. Outils prêtés par l’association. Se munir de gants et bottes caoutchouc.

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire à l’accueil place Jean Moulin.

Renseignements au 06 33 51 81 16.

Lieu place Jean Moulin, 33740 Arès .

Place Jean Moulin Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 81 16

