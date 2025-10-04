Arrachage des spartines anglaises Arès
Place Jean Moulin Arès Gironde
Après un café offert par l’association, le groupe de bénévoles se rendra sur la zone de plage à traiter. Outils prêtés par l’association. Se munir de gants et bottes caoutchouc.
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire à l’accueil place Jean Moulin.
Renseignements au 06 33 51 81 16.
Lieu place Jean Moulin, 33740 Arès .
Place Jean Moulin Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 81 16
