Arras film festival Arras

Arras film festival Arras vendredi 7 novembre 2025.

Arras film festival

Arras Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-07

Devenu l’un des rendez-vous incontournable de l’automne, le Arras Film Festival vous propose chaque année un programme qui associe l’émotion, la réflexion et le divertissement.

Retrouvez le programme complet du festival sur arrasfilmfestival.com

Devenu l’un des rendez-vous incontournable de l’automne, le Arras Film Festival vous propose chaque année un programme qui associe l’émotion, la réflexion et le divertissement.

Retrouvez le programme complet du festival sur arrasfilmfestival.com .

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

The Arras Film Festival has become one of the autumn?s must-see events, offering a program that combines emotion, reflection and entertainment.

For the full festival program, visit arrasfilmfestival.com

German :

Das Arras Film Festival ist zu einem der wichtigsten Termine im Herbst geworden und bietet Ihnen jedes Jahr ein Programm, das Emotionen, Reflexion und Unterhaltung miteinander verbindet.

Das vollständige Programm des Festivals finden Sie unter arrasfilmfestival.com

Italiano :

Il Festival del Cinema di Arras è diventato un appuntamento autunnale da non perdere, con un programma che unisce emozione, riflessione e intrattenimento.

Per il programma completo del festival, visitare arrasfilmfestival.com

Espanol :

El Festival de Cine de Arras se ha convertido en una cita ineludible del otoño, con un programa que combina emoción, reflexión y entretenimiento.

Para consultar el programa completo del festival, visite arrasfilmfestival.com

L’événement Arras film festival Arras a été mis à jour le 2025-09-19 par Hauts-de-France Tourisme