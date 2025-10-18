Arras Répare au perchoir! le perchoir Arras Arras

Arras Répare au perchoir! Samedi 18 octobre, 14h00 le perchoir Arras Pas-de-Calais

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:30:00

le perchoir Arras 19 rue paul adam, arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.60.54.50.64 »}, {« type »: « email », « value »: « francois.jankowski@nordnet.fr »}]

Votre objet ne fonctionne plus ? Et si c’était réparable ? Venez rencontrer nos bénévoles et voir ensemble ce que l’on peut faire, c’est gratuit et le café est offert aussi !