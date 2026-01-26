Arraya en concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn
Arraya en concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn vendredi 20 février 2026.
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Le Chalet reçoit le groupe Arraya pour le plaisir de tous ! Ne ratez pas nos compères salisiens qui viendront interpréter un répertoire de polyphonie basque, occitan et … Surprise !
Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .
Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com
