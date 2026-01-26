Arraya en concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Arraya en concert au Chalet

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le Chalet reçoit le groupe Arraya pour le plaisir de tous ! Ne ratez pas nos compères salisiens qui viendront interpréter un répertoire de polyphonie basque, occitan et … Surprise !

Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com

