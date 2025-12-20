Arraya en concert Gurs
Arraya en concert
Eglise Gurs Pyrénées-Atlantiques
Le groupe Arraya sera en concert pour le plaisir de tous ! Ne ratez pas les 20 compères salisiens qui viendront interpréter un répertoire de polyphonie basque, occitan et ….Surprise !
Le concert se tiendra dans l’église de Gurs. .
Eglise Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 06 77 72 monique.araneder@laposte.net
