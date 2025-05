Arrêt sur images – Musée Maurepas Rennes, 29 juin 2025, Rennes.

Arrêt sur images Musée Maurepas Rennes Dimanche 29 juin, 14h30

Un focus sur la sélection de tableaux proposée par Isabelle Arthuis.

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-29T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T15:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/maurepas/arret-sur-images-1

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine