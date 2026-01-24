Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau

Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau

rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

GUIDE DES COLLECTIONS 100 CHEFS-D’OEUVRE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU

Dans le cadre de la sortie du premier guide des collections du musée, redécouvrez les chefs-d’oeuvre du musée.

En vente à l’accueil du musée.

ARRÊT SUR OEUVRE Mini conférences

Les étudiants du master 2 Patrimoine et Musées de l’Université de Pau et des pays de l’Adour deviennent médiateurs du musée. (Durée 0h40)

Louise Abbéma, Le Déjeuner dans la serre et Joaquin y Bastida Sorolla, La préparation des raisins secs à Javea

> JEU. 26 FÉV. 12h .

rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

