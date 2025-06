Arrête de pleurer Pénélope! Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 28 juin 2025 07:00

2 millions de spectateurs, 15 pays visités, 20 ans de fous rires et d’émotions pour cette comédie culte aux 3 filles hautes en couleur !

Pénélope, Chloé et Léonie, liées par une amitié qui vieillit mal, se retrouvent chez Pénélope pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille d’une 4ième amie qui est en retard…

La perspective de ce mariage les renvoie à leurs échecs sentimentaux respectifs, provoque des règlements de compte, des pleurs et surtout des rires !







Ces trois personnages aux caractères totalement opposés, vous donnent rendez-vous pour un moment corrosif jubilatoire !







Artistes Camille Agobian, Julie Rippert et Charlotte Mas

Auteur Juliette Arnaud, Corine Puget, Christine Anglio

Metteur en scène Nathalie Hardouin







A savoir La Comédie de Marseille vous propose de déguster de délicieuses tapas avant ou après le spectacle dans son espace bar. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

2 million spectators, 15 countries visited, 20 years of laughter and emotion for this cult comedy with 3 colorful girls!

German :

2 Millionen Zuschauer, 15 besuchte Länder, 20 Jahre voller Lachen und Emotionen für diese Kultkomödie mit drei farbenfrohen Mädchen!

Italiano :

2 milioni di spettatori, 15 paesi visitati, 20 anni di risate e di emozioni per questa commedia cult con 3 ragazze colorate!

Espanol :

2 millones de espectadores, 15 países visitados, ¡20 años de risas y emoción para esta comedia de culto con 3 chicas de colores!

