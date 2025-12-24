ARRETEZ TOUT CA ! LES BAUDELIRES

Salle de la Balderine Saint-Baudelle Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-15

La troupe des Baudélires vous présente Arrêtez tout ça !, comédie écrite par Vivien Lheraux.

Dans ce petit village situé en plein désert médical, c’est la panique l’unique docteur est parti et personne ne souhaite prendre la relève. Stéphanie Nosos, une médecin passionnée par le théâtre, hésite à venir s’installer. Pour la décider, Roland, le maire de la commune lui confie la mise en scène de la nouvelle pièce de théâtre préparée par la troupe du village. Le problème, c’est que dans le village il n’existe pas de troupe et personne n’est jamais monté sur scène… Motivés, les habitants relèvent le défi ! Une comédie délirante, folle, déjantée et émouvante.

Comédie écrite par Vivien Lheraux. .

Salle de la Balderine Saint-Baudelle 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 95 89 03 44 lesbaudelires@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baudélires troupe presents Arrêtez tout ça, a comedy written by Vivien Lheraux.

L’événement ARRETEZ TOUT CA ! LES BAUDELIRES Saint-Baudelle a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne