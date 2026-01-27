Arrière boutique Théâtre les Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Arrière boutique

Théâtre les Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Arnaud, Benjamin, Carmen , Catherine, Crystal, Frédérique et Marianne vous attendent au théâtre des tilleuls.

Qui sont ils? Les employés d’un grand magasin parisien, personnages d’une comédie écrite par Wanda Fisher.

Ça rit, ça pleure, ça se fâche, ça complote…. en deux mots, des scènes de vie.

1h15 de détente, de rires, d’émotion et toute l’énergie d’une troupe de théâtre amateur dans un seul but vous divertir ! .

Théâtre les Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 37 56 07 laberthouille@gmail.com

