Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Cinéma le Cratère, Toulouse

Arrietty, le petit monde des chapardeurs Samedi 2 mai, 13h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T13:45:00+02:00 – 2026-05-02T15:19:00+02:00

Fin : 2026-05-02T13:45:00+02:00 – 2026-05-02T15:19:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=AD0R9 »}]

Rencontre – Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arriet… Cratère Arrietty