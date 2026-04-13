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Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Cinéma le Cratère, Toulouse

Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Cinéma le Cratère, Toulouse

Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Cinéma le Cratère, Toulouse samedi 2 mai 2026.

Lieu : Cinéma le Cratère

Adresse : 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Arrietty, le petit monde des chapardeurs Samedi 2 mai, 13h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T13:45:00+02:00 – 2026-05-02T15:19:00+02:00
Fin : 2026-05-02T13:45:00+02:00 – 2026-05-02T15:19:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=AD0R9 »}]
Rencontre – Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arriet… Cratère Arrietty

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