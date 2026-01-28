Arriskua Changement climatique et risques littoraux

Promenade piétonne Baie de Txingudi Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Un estuaire est un milieu riche et dynamique, constitué de marais, de bancs de sable, de lagunes, c’est un lieu de passage très apprécié par les oiseaux migrateurs.

Mais une grande partie de l’espace est concernée par les risques d’inondation et de submersion, souvent amplifiés par les effets du changement climatique.

L’objectif de l’animation est de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et écologique de l’estuaire, en étant accompagné par notre chargé de mission ARRISKUA et en prenant par à des petits ateliers interactifs de lecture de paysage.

Il s’agit d’une belle opportunité pour mieux comprendre les notions de risque sur le littoral basque.

Seront expliqués les modes de gestion appliqués en particulier dans la cadre de la Stratégie Locale de gestion des risques littoraux développée par la Communauté d’Agglomération Pays basque en concertation… .

Promenade piétonne Baie de Txingudi Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 brockbank@cpie-hendaye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arriskua Changement climatique et risques littoraux

L’événement Arriskua Changement climatique et risques littoraux Hendaye a été mis à jour le 2026-01-26 par Hendaye Tourisme & Commerce